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中国财经 | 2015年 12月 2日 星期三 09:44 BJT

国信证券增提融资类坏账准备1.5亿元 今年净利因此减逾1亿

路透上海12月2日 - 中国大型券商--国信证券(002736.SZ)周三公告，基于审慎性原则和融资类业务风险性质，公司决定对融资类业务坏账准备计提方法进行变更；预计将增加提取该类业务坏账准备1.5亿元人民币，今年净利润因此减少1.15亿元。

公告称，本次涉及会计估计变更的业务范围包括融资融券、上市公司股权激励行权融资、约定购回式证券交易、上市公司限制性股票融资、股票质押式回购等全部融资类业务。

国信证券2014年实现净利润49.28亿元，同比增1.3倍。

11月末，包括中信证券(600030.SS)(6030.HK)、海通证券(600837.SS)(6837.HK)和国信证券在内的多家大型券商先后公告，因涉嫌融资融券业务违规接受证监会调查。

目前暂未见中信证券和海通证券就融资类业务坏账准备计提方法变更，在上海证券交易所发布相关公告。

国信证券周二收报18.75元，过去一个月累计上涨13.77%。(完)

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(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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