国信证券增提融资类坏账准备1.5亿元 今年净利因此减逾1亿

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透上海12月2日 - 中国大型券商--国信证券(002736.SZ)周三公告，基于审慎性原则和融资类业务风险性质，公司决定对融资类业务坏账准备计提方法进行变更；预计将增加提取该类业务坏账准备1.5亿元人民币，今年净利润因此减少1.15亿元。
公告称，本次涉及会计估计变更的业务范围包括融资融券、上市公司股权激励行权融资、约定购回式证券交易、上市公司限制性股票融资、股票质押式回购等全部融资类业务。
国信证券2014年实现净利润49.28亿元，同比增1.3倍。
11月末，包括中信证券(600030.SS)(6030.HK)、海通证券(600837.SS)(6837.HK)和国信证券在内的多家大型券商先后公告，因涉嫌融资融券业务违规接受证监会调查。
目前暂未见中信证券和海通证券就融资类业务坏账准备计提方法变更，在上海证券交易所发布相关公告。
国信证券周二收报18.75元，过去一个月累计上涨13.77%。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。