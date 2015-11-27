国信证券称被证监会立案调查 目前公司经营状况正常

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海11月27日 - 在中信证券(600030.SS)(6030.HK)宣布被证监会调查之后，中国另一家大型券商国信证券(002736.SZ)周四晚间亦宣布其被证监会立案调查，不过国信证券强调，目前公司经营状况正常。
国信证券公告指出，周四已收到证监会的调查通知书，因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，证监会决定对其立案调查。
该公司称，将全面配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
国信证券公告与中信证券公告措词相似，两公司均未透露其违规具体细节。
国信证券周四收报21.62元人民币，过去一个月累计上涨29.07%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)