国信证券称被证监会立案调查 目前公司经营状况正常

路透上海11月27日 - 在中信证券(600030.SS)(6030.HK)宣布被证监会调查之后，中国另一家大型券商国信证券(002736.SZ)周四晚间亦宣布其被证监会立案调查，不过国信证券强调，目前公司经营状况正常。

国信证券公告指出，周四已收到证监会的调查通知书，因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，证监会决定对其立案调查。

该公司称，将全面配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

国信证券公告与中信证券公告措词相似，两公司均未透露其违规具体细节。

国信证券周四收报21.62元人民币，过去一个月累计上涨29.07%。（完）