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中国财经 | 2015年 10月 23日 星期五 16:32 BJT

国信证券称公司总裁今去世 公司各项经营活动一切正常

路透上海10月23日 - 中国大型券商--国信证券股份有限公司(002736.SZ)周五盘后公告称，接家属通知，公司总裁陈鸿桥今日去世。

公告指出，公司目前各项经营管理活动一切正常，无其他应披露而未披露的事项。

国信证券周五收报16.80元，涨1.88%。（完）

(发稿 林琦)

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