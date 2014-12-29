国信证券首日上市涨停 股价合理区间预计14-23元（更新版）

(新增券商定价分析)

路透北京12月29日 - 中国A股今年最大IPO(首次公开发行)--国信证券(002736.SZ)周一首日上市无意外涨停，较发行价大涨44%。多家券商对国信证券估值水平普遍持乐观态度，认为其属于规模较大的综合型券商，经纪和投行业务具有较大优势，募资将支持公司创新业务快速扩张。

他们并预计，国信证券2015年每股收益(EPS)有望达到0.7元人民币以上，对应市盈率35倍；其股价合理区间料在14-23元，较目前现价仍有67%-1.7倍的潜在上涨空间。

国信证券今日开盘报在7元，较发行价涨两成；开盘后瞬间即达临时停牌线，较开盘价涨11%；而在临时停牌半小时后，复牌即封死在首日成交价上限8.4元。此前新股上市后均毫无例外走出多个“一字”涨停板走势，其中兰石重装(603169.SS)更创出连续23个涨停记录。

国泰君安证券预测，以2014年国信证券对应的可比公司估值与其2014年的预测摊薄EPS来计算公司的合理股价是22.58元，以证监会可比行业估值合理价格是13.98元，所以认为该股合理价格区间是13.98-22.58元，预计涨停板13个。

中银国际证券亦表示，根据可比公司（广发证券(000776.SZ)、光大证券(601788.SS)）市值法和相对估值法（广发证券(000776.SZ)、招商证券(600999.SS)）预测，国信证券发行上市后股价合理的运行区间是14-21元。

多家券商认为，与国信证券规模相当的可比公司招商证券、广发证券、华泰证券(601688.SS)、光大证券的市值目前分别为1,878亿、1,675亿、1,402亿、973亿左右，而国信证券发行后市值与上述公司相比提升空间仍巨大。

中国A股本轮牛市的领涨龙头即是券商股。国泰君安非银金融首席分析师赵湘怀此前表示，券商业绩增长足以支持目前的估值，上市券商今年净利预期同比增长七成以上，明年增速在四成以上；如果新三板、资产证券化、兼并收购等创新业务明年发展起来，券商业绩增长空间更大。[nL3S0TU1PO]

国信证券本次IPO定价为每股5.83元，发行市盈率22.97倍；发行量12亿股，募资近70亿元。国信证券去年实现净利21.08亿元，今年上半年为14.96亿元。按总资产、净资产、净资本、营收和净利等多项指标排名，国信证券去年都跻身国内券商业前十名。

按深交所新股上市规则，新股上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下20%。在连续竞价开始后，当新股盘中成交价较开盘价首次涨跌达到或超过10%时，将实施盘中临时停牌30分钟。而上市首日新股的成交区间设定为其发行价的64%-144%。(完)

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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