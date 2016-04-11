国裕物流短融触发交叉违约 持有人如何应对不明--国泰君安

路透上海4月11日 - 中国国泰君安证券研究所最新一期报告称，武汉国裕物流所发15国裕物流CP002设置了交叉违约条款，据募集约定债券已处于违约状态，持有人沟通会和持有人会议已于近期召开，但暂无会议结果公告。

国裕物流存续两支短融合计6亿元人民币，均无增信。其中15国裕物流CP002募集说明书约定：若发行人本部、募集资金用款主体及下属核心子公司的其他债务出现违约，则视同本债务融资工具违约，需启动投资者保护机制。

今年3月15日，武汉国裕物流公告，公司及子公司累积发生银行贷款逾期、垫款及欠息合计4.87亿元，其中逾期4.17亿元、垫款0.62亿元和欠息0.07亿元。

此外，年初以来公司两度公告称已取消或推迟多艘订单，扬州生产基地也已停工。评级公司在两度将其列入观察名单后又于4月8日将其主体评级由AA-大幅下调至BBB-。

报告称，从发行人自身情况来看，国际航运运力过剩导致开工率不足、订单屡遭撤销，外部融资恶化显着，账面流动性接近枯竭，而本部报表更糟，且政府协调效果不佳。

进一步延伸到行业层面看，船舶企业普遇寒冬，舜天船舶等多家进入破产清算，春和集团面临违约风险，其余发行人尚且稳定但也有隐忧。

年初以来，信用风险事件爆发频率加快，二季度也不乐观，信用利差阶段性承压。不过报告强调，从总体上看，信用债大格局仍然是“缺资产”主导的信用利差低位，而“防踩雷”压力只主导了阶段性的波动和分化，无需担忧整体信用利差的走扩幅度。

另外，从基本面看，系统性风险仍可控，近期债转股讨论升温，从前次经验看，这是延缓风险的有效手段。加上媒体曝出发改委排查企业债违约风险、英利新能源将获得国开行75亿元贷款支持，以及地方政府公开公告给予辖区企业支持等，各方主体仍在努力严控信用风险。(完)