北京刺激了美国景气--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月30日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

在经过三十年的强劲成长後，中国经济现在是蹒跚前行；商店货架摆满了卖不出去的商品，车厂塞满了未提货的车子，工厂仓库的产品也堆积如山。出口减少及去年执行的超严格信用管制，使国内外对中国商品的需求疲弱，但是产能却在二○○八至一○年间，因信用扩张而空前暴增。

在中国政府经济数据中，库存的严重性并未被凸显出来，这可能是政府为了要提振经理人与投资人的信心，而封锁或调整相关数据。然而，若观察如中国出口与台湾出口至中国等数据，库存的严重性已昭然若揭。不论是制造商或经销商，不管是民生必需品、工业设备、太阳能面板乃至钢筋等产业，业者都表示销售下滑，且尚无止跌迹象，部分商店营业额甚至比去年同期少了五成之多。

中国产业问题日益恶化，二年前在中国设厂的汽车制造商表示，目前产能利用率只有六五％，远低於获利的八○％。然而，根据中国国家发改委表示，中国汽车产能的增加速度符合预期，三年後可望超日赶美。

中国经济的病灶显而易见。○八年采行刺激景气政策後，带动政府负债上升。当时举国上下莫不扩张信用，不动产泡沫经过○八年短暂压抑後又再度膨胀；政府祭出优惠补贴带动汽车销售，造成主要城市大塞车，政府官员以贪污所得购车，空气污染严重。太阳能则是另一个重金补贴的产业，现在陷入产能过剩的困境。

中国政府向来偏好支持特定产业，与四年前相比，主要的差别在於「信用」──这不单指银行放款。比方，水泥业者以信用方式买进超出所需的水泥车，再转售出去，将所售得的部分款项进行不动产投机炒作。另方面，私人企业需款孔急，因为银行把钱都借给了国企和地方政府；如今，银行甚至不愿再借钱给地方政府，原因是，四年刺激景气的政策贷款多数已成呆帐。

中国景气刺激政策并未减少其外汇存底，反而买进更多美国公债，让美债利率更低；中国产量过剩，也让美国通膨下降、消费者支出提高，以及拉高就业水准。基本上，北京政策刺激了美国经济。因为中国经济不够成熟，无法悉数吸收政府振兴政策所释放出来的资金。中国目前所面临的问题与全球主要国家如出一辙，就是政策的影响力下降。

本周，柏南克将在怀俄明州Jackson Hole年度经济研讨会中发表演说。一○年他暗示联准会将采行ＱＥ２（第二次量化宽松政策），带动金融市场飙涨，因此目前市场正密切观察是否有ＱＥ３的迹象。

不过柏南克有可能会让市场失望，因为他担心ＱＥ３的效益会大大减低。政府的激励措施只有短期疗效，中国政府创造过多的产能，美国政府则创造过多的流动性，未来全球经济只能仰赖私人部门的需求了。(完)

--整理 董永年; 审校 杨淑祯

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

2.以上的评论不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。