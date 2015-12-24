长城资管股份公司明年初挂牌 后年料具备上市条件

路透北京12月24日 - 中国长城资产管理公司副总裁胡建忠周四表示，财政部将联合社保基金和中国人寿保险共同设立长城资产管理股份有限公司，预计将于明年1月挂牌，并从二季度开始引入战略投资者。后年料具备上市条件。

此外，长城资产表示，明年其投行业务将在主板、新三板、战略新兴板，以及香港市场进行战略安排；而未来几年公司计划表外业务在风险可控的情况下快速发展，资产规模增速超过表内。

胡建忠在银行业例行发布会上称，将引进5至8家战略投资者，持股20%左右，引战成功后将择机在境内外上市。目前投资人都希望长期投资，明年元月会挂牌，二季度引战，2017年达到上市基本条件和标准，并根据资本市场的情况择机上市。

他表示，目前已经对几个资本市场进行了比较分析，同时做内地和香港上市的各项准备，目前，长城资产已着手准备引战前期准备，并与近60家意向投资者和10余家国际知名投行进行沟通，并在境外开展了数场非交易性路演。

在该公司主要的投行业务布局上，长城资产投资投行事业部副总经理叶勤称，未来重点将关注医疗服务、医药、新技术、新能源、环保、高端装备、产业升级和消费升级等领域，计划明年做成30个左右并购重组和投资投行的项目，累计投资金额预计200亿元左右。

就资管业务，胡建忠称，明年表外资产增长可能在1,500亿元以上，后几年表外资产增长可能更高一些；长城资产产品池是一致的，而资金池分散在母公司的各个子公司端，整体协同发展。

他对于子公司全牌照协同发展的逻辑指出，长城资产发展银行、证券等子公司，不是为了将某个子公司发展成业内龙头，而是为资产管理服务，利用这些工具来配合资管主业。

**不良资产市场格局未变**

随着银行不良资产加速暴露，也催生出更多的不良资产处置机构以及处置方式，分食逆周期的不良资产处置“蛋糕”。

对此，长城资产策划总监兼战略发展部总经理张士学表示，地方政府去年开始提出组建地方金融资产管理公司，目前为止大概有18家；但地方资产管理公司在处置不良资产上面临很多限制，包括区域限制、业务范围限制，以及手段工具限制。

“当今的不良资产市场上，实际上是成员增加了，不只是四大AMC了，有地方AMC，有银行内部的处置，但是从主渠道、主力军来说仍然还是四大AMC，因为只有这四大AMC拥有这些工具和功能。”他进一步称。

此外，胡建忠解释，比如一家大型银行有多笔贷款，有三笔正常、三笔不良，如果把三笔不良贷款打折处置可能会让其他正常资产也变成不良；因此，国有金融机构的产权关系和管理方式都决定了国有金融机构出现的不良资产更适合于剥离到另一个国有主体处置。

他并认为，长城资产有全周期资产管理功能，逆周期的时候收购不良资产，可以通过并购重组和精细化提升的办法处置一部分不良资产，另外把收购不良资产的大部分再放到顺周期去处置。

根据长城资产介绍，截至9月末，集团表内外总资产4,267亿元人民币，较年初增加1,511亿元，增幅54.8%；今年前九个月，公司净利润75.88亿元，同比增长16%；集团年化ROA和ROE分别为3.24%和21.33%。（完）