长城资产管理公司将于年底挂牌 明年底完成引战工作--高管

路透北京11月17日 - 中国四大资产管理公司之一--长城资产管理公司周四称，将于年底前完成股改挂牌，并于明年三季度或年底完成引战，并同时启动IPO前期准备工作。

长城资产高管在银监会新闻发布会上并称，预计将引进5-8家战略投资者，包括国外综合性金融机构、国家主权财富基金及长线PE；国内将选择大型金融机构、国有大型企业集团、民营企业，进行混合所有制建立。

“A+H股上市也在进行研究。”长城资产策划总监兼战略发展部总经理张士学称。

资产经营业务方面，长城资产副总裁周礼耀称，截至10月末，今年新增投放项目258个，其中新增传统资产包收购项目187个，涉及债权本金约722亿元，较去年同期增长6.22倍。“预计年底突破1,000亿规模，很多项目都在运行。”

他并透露，近期长城资产正与某严重资不抵债、并陷入债务兑付危机的央企密切接触，具体合作将于近期落地。长城资产针对该企业做了一揽子方案的设计，主要考虑解决其债务危机及未来的持续发展问题，通过债务重组、财务重组、资产重组，帮助该企业剥离低效资产和非主营资产，恢复主营业务的盈利能力。

此外，他还提到，长城资产已专项成立包括“不良资产收购处置基金”、“并购重组基金”和“城镇化建设基金”在内的三支百亿规模母基金，分别用于不良资产收购处置业务、并购重组及房地产去库存业务；未来三年将形成一个3,000亿规模的产业基金集群。

截至2016年三季末，长城资管集团表内外资产合计5,830亿元，同比增长37%；所有者权益491亿元。1-9月，共实现利润95.3亿元，同比增长35.1%。年化ROA和ROE分别为3.26%和19.8%。各项风险指标均符合监管要求。9月末，公司法人口径资本充足率16.24%，一级资本充足率和核心一级资本充足率均为15.09%；拨备覆盖率388%。

中国于1999年设立华融(2799.HK)、长城、东方和信达(1359.HK)四家金融资产管理公司，分别接收工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)剥离出来的不良资产。

其中，华融、信达已在港股成功上市，东方资产于10月中旬正式挂牌成立，并争取在明年6月底前完成引战工作。（完）