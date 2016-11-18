长城资产管理公司将于年底挂牌 明年底完成引战工作--高管

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月17日 - 中国四大资产管理公司之一--长城资产管理公司周四称，将于年底前完成股改挂牌，并于明年三季度或年底完成引战，并同时启动IPO前期准备工作。
长城资产高管在银监会新闻发布会上并称，预计将引进5-8家战略投资者，包括国外综合性金融机构、国家主权财富基金及长线PE；国内将选择大型金融机构、国有大型企业集团、民营企业，进行混合所有制建立。
“A+H股上市也在进行研究。”长城资产策划总监兼战略发展部总经理张士学称。
资产经营业务方面，长城资产副总裁周礼耀称，截至10月末，今年新增投放项目258个，其中新增传统资产包收购项目187个，涉及债权本金约722亿元，较去年同期增长6.22倍。“预计年底突破1,000亿规模，很多项目都在运行。”
他并透露，近期长城资产正与某严重资不抵债、并陷入债务兑付危机的央企密切接触，具体合作将于近期落地。长城资产针对该企业做了一揽子方案的设计，主要考虑解决其债务危机及未来的持续发展问题，通过债务重组、财务重组、资产重组，帮助该企业剥离低效资产和非主营资产，恢复主营业务的盈利能力。
此外，他还提到，长城资产已专项成立包括“不良资产收购处置基金”、“并购重组基金”和“城镇化建设基金”在内的三支百亿规模母基金，分别用于不良资产收购处置业务、并购重组及房地产去库存业务；未来三年将形成一个3,000亿规模的产业基金集群。
截至2016年三季末，长城资管集团表内外资产合计5,830亿元，同比增长37%；所有者权益491亿元。1-9月，共实现利润95.3亿元，同比增长35.1%。年化ROA和ROE分别为3.26%和19.8%。各项风险指标均符合监管要求。9月末，公司法人口径资本充足率16.24%，一级资本充足率和核心一级资本充足率均为15.09%；拨备覆盖率388%。
中国于1999年设立华融(2799.HK)、长城、东方和信达(1359.HK)四家金融资产管理公司，分别接收工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)剥离出来的不良资产。
其中，华融、信达已在港股成功上市，东方资产于10月中旬正式挂牌成立，并争取在明年6月底前完成引战工作。（完）
(发稿 马蓉；审校 杨淑祯)
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