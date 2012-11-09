长城汽车今年销量将突破60万辆

路透北京11月9日电---中国主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商--长城汽车(601633.SS)董事长魏建军周五表示,该公司2012年全年汽车销量将突破60万辆.

他在出席中共十八大期间对路透表示,长城汽车(2333.HK)今年国内外的合计销量将同比增长28%.全国乘联会此前数据显示,2011年长城汽车累计销售49万辆,同比增长22.5%.

魏建军并称,公司今年销售并未受到经济形势恶化的影响.

他在回答记者提问时表示,长城汽车是民营自主品牌,一直依靠自身研发技术做优质车,公司的汽车并已经销售到欧洲.

长城汽车2010年销量同比增长近8成,基本实现40万辆的目标.于是之後该公司确定了2011年达到55万辆,冲刺60万辆的目标,但经济形势的变化和行业激烈竞争导致60万辆目标只能推迟到今年实现.

长城汽车2012年前三季度实现净利润38.68亿元,同比增长47.82%.营业收入294.64亿元,同比增长37.83%.(完)

--发稿 张胜男; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。