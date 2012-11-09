长城汽车今年销量将突破60万辆

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京11月9日电---中国主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商--长城汽车(601633.SS)董事长魏建军周五表示,该公司2012年全年汽车销量将突破60万辆.
他在出席中共十八大期间对路透表示,长城汽车(2333.HK)今年国内外的合计销量将同比增长28%.全国乘联会此前数据显示,2011年长城汽车累计销售49万辆,同比增长22.5%.
魏建军并称,公司今年销售并未受到经济形势恶化的影响.
他在回答记者提问时表示,长城汽车是民营自主品牌,一直依靠自身研发技术做优质车,公司的汽车并已经销售到欧洲.
长城汽车2010年销量同比增长近8成,基本实现40万辆的目标.于是之後该公司确定了2011年达到55万辆,冲刺60万辆的目标,但经济形势的变化和行业激烈竞争导致60万辆目标只能推迟到今年实现.
长城汽车2012年前三季度实现净利润38.68亿元,同比增长47.82%.营业收入294.64亿元,同比增长37.83%.(完)
--发稿 张胜男; 审校 曾祥进
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