长城电脑拟换股合并长城信息 并配套融资至多80亿元

路透上海2月25日 - 中国长城计算机深圳股份有限公司(000066.SZ)周四公布其重组方案，换股合并兄弟公司长城信息000748.SZ，以资产置换和发行股份购买相结合的方式收购两家军工企业，整个交易涉及资产规模约230亿元人民币，公司还拟增发股份配套融资至多80亿元。

本次交易涉及换股合并、资产置换、发行股份购买资产和配套募集资金四项，其中前三项互为前提，其中一项未获批准，本次交易即不生效。其中换股合并方面，长城电脑和长城信息的换股价格分别为13.04元和24.09元，换股比例为1:0.5413。长城电脑共增发约15.05亿股股份，合并事项涉及交易规模近200亿元。

长城电脑以其持有的冠捷科技(0903.HK)24.32%股权等值置换实际控制人中国电子信息产业集团持有的中原电子64.98%股权，并向中国电子集团增发股份收购中原电子剩余的35.02%股权和圣非凡100%股权等，每股增发价格为13.04元。

冠捷科技24.32%股权作价15.97亿元，而中原电子和圣非凡的估值分别为24.58亿元和6.82亿元。中原电子是中国军用通信、导航及信息化领域整机和系统的重要供应商，而圣非凡以军用通信系统和自动化控制系统为核心业务。

中国电子承诺中原电子2016-2018年的净利之和不低于5.7亿元，圣非凡未来三年净利之和不低于2.2亿元，若低于该承诺数额，中国电子将对长城电脑予以补偿。

长城电脑还拟向特定投资者增发股份募集配套资金，发行价格不低于18.99元／股。募集资金将用于自主可控关键基础设施及解决方案、空天地一体信息系统、智能单兵综合信息系统建设等七个项目及补充流动资金。

公告显示，整合后的长城电脑，将成为中国电子自主可控计算的重要载体，中国电子军民融合的信息安全重要平台。在大幅提升公司盈利能力，明显提高上市公司质量以外；还可实现优质军工资产证券化，提升军工业务综合实力。

长城电脑和长城信息去年6月中开始停牌，筹划重大事项，停牌前分别收报21.54元和34.88元。公司股票目前暂不复牌。（完）