长城汽车在俄罗斯投建整车生产基地 总投资约33亿元人民币

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月17日 - 中国最大运动型多功能车（SUV）企--长城汽车(601633.SS)(2333.HK)周四公告称，已在俄罗斯图拉州设立全资子公司，投资建设整车生产基地，预计总投资约33.3亿元人民币。
公告显示，该子公司注册名为俄罗斯哈弗汽车制造有限责任公司，主要经营汽车、汽车零件、部件及其配件的营销、销售、推销，生产制造以及开展与此有关的其他任何经营活动等。
上述整车生产基地位于俄罗斯图拉州新莫斯科斯克区，总占地面积约为216万平方米，产能规划为年产15万台汽车，生产车型主要为SUV。
长城汽车称，此项投资有利于扩大公司海外经营规模，进一步提升海外市场占有率，为公司增加新的盈利增长点。
长城汽车A股周三收报27.02元，近一月累计下跌19.36%。（完）
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(发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。