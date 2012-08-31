据《中国日报》报导，“吊环王”陈一冰决定暂不退役。27岁的陈一冰在今年伦敦奥运会男子吊环的比赛中意外输给巴西选手，屈居亚军。本打算在奥运会後退役的陈一冰又决定继续参赛，他称自己将参加明年的世锦赛和全运会，他表示，“练体操已经20多年了，要说放下，还真是舍不得。”