广汽集团确认拟参与中国优步B轮融资 具体条款有待协定

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港12月24日 - 中国汽车生产商--广州汽车集团股份有限公司 (2238.HK)(601238.SS)称，确认拟参与中国优步的B轮融资，惟具体条款有待协定。
广汽此前公布与美国Uber（优步）的中国子公司签署战略合作框架协议，以拓展汽车后市场业务[nL3S14B3CH]，但未有披露拟参与中国优步的B轮融资事宜，惟内地传媒报导指广汽已确认参与该项融资，消息刺激广汽A股周三下午股价涨停。
广汽周三晚间的公告称，收到上海证券交易所上市公司监管部的问询函，要求完整披露关于与中国优步合作的具体事项，但公司方面未接受任何媒体采访，且未向任何媒体确认参与中国优步B轮融资。
公司并指出，“有关双方股权投资及各业务领域的合作已进行了披露，但由于中国优步B轮融资事宜尚在各方谈判中，仍处于保密阶段，为避免损害谈判各方利益，暂时未作详细披露。”
今年9月，优步执行长Travis Kalanick称，中国优步新近融资12亿美元，现有投资者百度(BIDU.O)亦参与其中。
广汽周四早盘收跌0.14%，报6.91港元；A股则跌5.5%，报23.15元人民币。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。