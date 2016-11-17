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中国财经 | 2016年 11月 17日 星期四 14:27 BJT

大众汽车计划到2020年在中国的新能源汽车年销量达40万辆

路透广州11月17日 - 德国大众汽车集团(中国)总裁兼CEO海兹曼(Jochem Heizmann)周四称，大众汽车(中国)计划到2020年，在中国市场的新能源汽车年销量能达到40万辆。

他对记者说，公司亦打算到2025年新能源汽车年销量达到150万辆。广州车展将于周五开幕。(完)

(编译 艾茂林; 审校 白云)

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