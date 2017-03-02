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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 17:53 BJT

中港个股：卡塔尔投资局上周五减持农行H股，涉资1.26亿港元--联交所资料

路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行 H股，涉资近1.26亿港元。

据联交所权益披露，卡塔尔投资局上周五（24日）按每股平均价3.598港元在场内出售3,500万股农行H股。农行H股当日收报3.59港元。经这次减持后，卡塔尔投资局持有农行H股比例，由原来的11.07%降至10.96%。

卡塔尔投资局上一次是在1月27日按每股平均价3.26港元减持383.7万股农行H股。

农行H股今日收低0.56%，报3.53港元；其A股则跌0.31%，报3.26元人民币。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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