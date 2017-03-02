中港个股：卡塔尔投资局上周五减持农行H股，涉资1.26亿港元--联交所资料

日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行 H股，涉资近1.26亿港元。
据联交所权益披露，卡塔尔投资局上周五（24日）按每股平均价3.598港元在场内出售3,500万股农行H股。农行H股当日收报3.59港元。经这次减持后，卡塔尔投资局持有农行H股比例，由原来的11.07%降至10.96%。
卡塔尔投资局上一次是在1月27日按每股平均价3.26港元减持383.7万股农行H股。
农行H股今日收低0.56%，报3.53港元；其A股则跌0.31%，报3.26元人民币。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
路透香港5月25日 - 据路透周四获得的销售文件显示，中国最大的生物制剂服务供应商--药明生物技术有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至40亿港元。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。