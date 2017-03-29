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亚洲 | 2017年 3月 29日 星期三 09:45 BJT

香港个股：招金矿业折价配售新H股筹逾12亿港元，盘初股价曾跌6%

路透香港3月29日 - 中国黄金开采商--招金矿业周三公布以折让近8%的价格配售新H股集资逾12亿港元后，该股盘初曾跌6%。

据公告，招金矿业拟按每股6.93港元配售最多约1.75亿股H股，集资约12.12亿港元；配售价较周二收市价折让7.6%，配售股份相当于经扩大后股本5.57%。

该公司表示，预计配售所得款项净额约12.04亿港元，将用于补充营运资金。

该股早盘初段一度下跌6%，低探7.05港元。香港时间09:42，跌幅收窄至3.73%，报7.22港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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