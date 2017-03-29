香港个股：招金矿业折价配售新H股筹逾12亿港元，盘初股价曾跌6%

《路透晚报》--5月24日日间新闻摘要（中港台）
国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透香港3月29日 - 中国黄金开采商--招金矿业周三公布以折让近8%的价格配售新H股集资逾12亿港元后，该股盘初曾跌6%。
据公告，招金矿业拟按每股6.93港元配售最多约1.75亿股H股，集资约12.12亿港元；配售价较周二收市价折让7.6%，配售股份相当于经扩大后股本5.57%。
该公司表示，预计配售所得款项净额约12.04亿港元，将用于补充营运资金。
该股早盘初段一度下跌6%，低探7.05港元。香港时间09:42，跌幅收窄至3.73%，报7.22港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
* 国际美元偏强，台币随亚洲新兴货币走弱 * 出口商抛汇卖压明显增加，外资偏向汇出 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北5月24日 - 台币兑美元周三微幅收贬。交易员表示，国际美元偏强，多数亚洲新兴货币走弱，不过今日出口商抛汇卖压明显增加，令台币多在平盘附近震荡，终场第二日收低。 他们指出，台币随亚币走弱，因较周一高位已贬值逾2角，忍了两天的出口商今日终于宣泄卖压，令台币无法贬逾30.200价位；至于外资两边皆有操作，但较偏向买美元。 〞今天就是出口商丢，想看到30.200不容易啊。〞一银行交易员说。 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级的消息，也打击亚币人气。不过大型银行交易员表示，中国一向走自己的路，不太会受到国外评级机构的影响。今日人民币虽然走贬但幅度有限，效应对台币影响甚微。 至于经过近日大幅波动的海外NDF，美元/台币换汇点折价幅度几乎回到上周五央行发表管理汇率机制不变说法前的水准。 一大型银行交易员称，有听说海外一些避