上半年中国参与的并购金额增两成

路透上海6月20日 - 汤森路透数据显示，今年来已公布的中国参与的并购1,384项；金额共计1,014亿美元，同比增长21.6%。摩根士丹利(MS.N)及旗下中国合资投行摩根士丹利华鑫证券以九个项目共计183亿美元规模，列上半年中国并购财务顾问排名榜首。

截止6月17日的数据显示，上半年中国国内并购交易金额561亿美元，较上年同期略增，其中材料、工业和金融三大行业的并购占国内并购52%的市场份额。而海外企业境内并购案例有229项，并购总金额113.3 亿美元，同比增长近两成。

海外并购总金额337.5亿美元，同比增96%。其中能源与电力行业仍为热门行业，交易金额同比增长109.7%至146.1亿美元；消费品行业跃升第二位，主要受双汇国际控股拟收购美国史密斯菲尔德(Smithfield Foods)SFD.N（69亿美元）交易拉动。美国仍是中国跨境收购的最大目标市场。

总体而言，今年至今已公布的中国参与的并购交易金额占亚太并购总额的50.9%。以中国为目标市场的并购总金额占全球并购的7.2%，市场份额仅次于美国（47.3%），较去年上半年5.7%的市场份额增长了1.5个百分点。

在并购顾问排名中，大摩方面上半年参与了多个重量级并购项目，例如双汇收购史密斯菲尔德、华润电力(0836.HK)与华润燃气(1193.HK)合并、东南电B900949.SS与其控股股东换股等；瑞银集团UBSN.VX以11个项目及97.1亿美元的项目总额名列第二；中信证券(600030.SS)以10个项目及93.77亿美元规模排名第三。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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