上半年发达和新兴市场并购活动同比减少--毕马威

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透纽约8月23日电---周四公布的一项新调查显示,2012年上半年发达和新兴市场并购活动较上年同期减少,主要原因是欧洲前景不确定.
据毕马威会计师事务所(KPMG)称,今年头六个月已完成交易数量与上年同期相比,减少15.8%.
在最新的新兴市场国际收购追踪(Emerging Markets International Acquisition Tracker)研究中,交易量从1,163件降至979件,完成数是2009年上半年以来最低.
"欧元区危机令全球经济整体看起来黯淡,令并购活动放缓,"毕马威美国高成长市场部门主管Mark Barnes向路透表示.
高成长新兴市场整体交易量同比下降30.72%.
不过毕马威称在这些新兴高成长市场仍有极大的潜在交易需求,因当地消费成长,且中产阶级扩张.
欲浏览新兴市场并购交易活动图表,请点选:(link.reuters.com/qev22t)
美国企业在新兴及高成长市场中完成的交易数量最多,为108件.这比上年同期的160件减少了33%.上年同期完成的交易量为2008年以来最高.
"收购数量减少符合发达国家收购高成长市场交易放缓的全球性趋势,这类交易数量减少15%,为661件,而2011年上半年为778件,"毕马威说.
巴西是最受美国企业欢迎的收购地,完成了25起交易,其次为加勒比海的15起交易,以及东南亚的14笔交易.
美国既是最大的收购方,也是新兴市场企业寻求并购的理想目的地.
调查显示,上半年新兴市场企业完成了47件对美国资产的交易,低於上年同期的48件.
整体来说,2012上半年新兴及高成长市场企业在发达国家完成了203件并购,低於上年同期的219件.
"潜在的美国收购商坐拥大量现金,下半年应该比较亮眼.但在目前,他们在部署方面十分谨慎,"毕马威交易和重组业务主管Dan Tiemann在声明中表示.
这份研究分析了15个发达经济体或经济体集合的交易流向,以及13个新兴经济体或经济体集合的交易.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张明钧
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