H1N1流感致委内瑞拉17人死亡--媒体

路透加拉加斯5月27日 - 委内瑞拉私营媒体及政府机构周一称，H1N1流感导致该国17人丧生，另有250人被感染。

H1N1通常被称作猪流感，2009-10年曾在世界范围内爆发。

“我们正遭受疫情的尾部影响，”在就媒体报道17人死亡的消息发表评论时，委内瑞拉前卫生部长Rafael Orihuela对一家当地电视台表示。

大多数死亡病例出现在与哥伦比亚邻近的边境地区。

对于媒体以及地方卫生机构给出的数字，委内瑞拉政府并未予以确认。但官员表示，高风险人群基本上都已接受免疫预防，今年已有300万人接受疫苗。

世界卫生组织的官方数据显示，据报道2009-10年H1N1疫情导致全球1.85万人死亡，但《柳叶刀》去年的研究称，实际死亡人数可能比这一数字高出15倍，超过28万人。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。