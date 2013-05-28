H1N1流感致委内瑞拉17人死亡--媒体

英国脱欧有条件 但并非无法挽回--欧洲议会
路透布鲁塞尔3月29日 - 欧洲议会周三称，英国脱欧可以挽回，但若英国脱欧应先结清账单，而且要想与欧盟讨论新的贸易协议，要先保障公民权益。
路透加拉加斯5月27日 - 委内瑞拉私营媒体及政府机构周一称，H1N1流感导致该国17人丧生，另有250人被感染。
H1N1通常被称作猪流感，2009-10年曾在世界范围内爆发。
“我们正遭受疫情的尾部影响，”在就媒体报道17人死亡的消息发表评论时，委内瑞拉前卫生部长Rafael Orihuela对一家当地电视台表示。
大多数死亡病例出现在与哥伦比亚邻近的边境地区。
对于媒体以及地方卫生机构给出的数字，委内瑞拉政府并未予以确认。但官员表示，高风险人群基本上都已接受免疫预防，今年已有300万人接受疫苗。
世界卫生组织的官方数据显示，据报道2009-10年H1N1疫情导致全球1.85万人死亡，但《柳叶刀》去年的研究称，实际死亡人数可能比这一数字高出15倍，超过28万人。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透布鲁塞尔3月29日 - 欧洲议会周三称，英国脱欧可以挽回，但若英国脱欧应先结清账单，而且要想与欧盟讨论新的贸易协议，要先保障公民权益。
路透伦敦3月29日 - 英国首相特雷莎·梅周三表示，英国已正式启动退欧进程。 特雷莎·梅对议会表示，“第50条款已启动，这与英国人民的愿望一致，英国将脱离欧盟，” 她称，在退出条款外，未来英国将寻求与欧盟建立伙伴关系。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
3月29日(周三)--英国驻欧盟大使Tim Barrow在大约下午1:30(1130GMT)从大使馆来到欧洲理事会大楼，递交特雷莎·梅的签名信，通知欧盟英国要退出。在伦敦，特雷莎·梅将在议会发表讲话。