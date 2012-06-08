料下半年人行还将降息两次--渣打

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京6月8日电---中国央行三年半来首度降息後,渣打银行周五发布报告称,基於五至六月间中国疲弱的经济数据前景及欧元区持续面临的困境,料下半年央行还将降息两次,每次25个基点.
报告并称,此次降息动作料可刺激经济增长,缓和人民币贬值压力,但将侵蚀银行的盈利能力.
"我们将预期进行了调整...现在我们预计央行将在2012年内另有两次利率下调,(基於1年期基准利率)每次调降25个基点."报告称.
渣打银行对中国下半年的增长前景保持乐观.目前看来经济基本面仍然坚挺,强劲的就业市场和持续快速增长的工资水平均是佐证.
"因此我们预计在北京政策放松的支持下,中国经济将在七至八月迎来快速反弹."报告并称.
中国人民银行周四晚间意外宣布三年半来首度降息,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整後,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.
央行同时宣布,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.
报告认为,此次调整标志着中国向利率改革迈出重要一步.因过去官方不允许银行向储户提供比基准利率更高的存款利率(尽管理财产品已设法突破这一限制).(完)
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。