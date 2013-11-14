台湾出现全球首例H6N1禽流感患者

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透新德里11月14日（记者 Kate Kelland） -台湾一名女性成为全球首例确诊感染新型禽流感的患者，又一次证明了动物病毒变异后存在感染人类的潜在威胁。
台湾的科学家称，这次人感染H6N1禽流感病毒似乎是个别病例，目前并不构成太大威胁。但这表明该病毒与过去其它病毒一样，基因会发生变异，从而在不同物种间传播。
H7N9禽流感病毒仍在大陆传播，并导致患者死亡。
伦敦帝国理工学院流感病毒学家WendyBarclay在路透询问有关H6N1禽流感病例时说：“这再次凸显外界的病毒很多，我们只是不知道哪些对我们的威胁最大。”
她呼吁对可能感染人类的动物疾病提高警惕，进行更多监控和研究。
周四发表在《柳叶刀·呼吸病学》杂志（Lancet RespiratoryMedicine）上的一篇研究文章称，此次感染H6N1禽流感的是一位来自台湾中部的20岁女性，她5月入院，有流感症状，且呼吸不畅。
研究人员称，从患者喉部取样后进行的初步检验显示这是一种未归类的流感病毒，而进一步的基因研究显示这是一种新的H6N1禽流感病毒，与1972年来一直在台湾传播的鸡H6N1禽流感病毒非常相似。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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