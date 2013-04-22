中国H7N9禽流感确诊病例新增六例至102例 死亡20人

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透北京4月22日 - 中国国家卫生和计划生育委员会称，截至周日16时，全国报告新增人感染H7N9禽流感确诊病例六例，禽流感确诊病例总数增至102例。其中浙江省五例，江苏省一例。
刊登在国家卫计委网站的公告称，在全国报告的确诊病例中，死亡20人，12人已治愈出院。其余70人正在各定点医疗单位接受救治。确诊病例依旧主要集中在上海、江苏和浙江三地。
卫计委并表示，目前病例处于散发状态，尚未发现人传人的证据。
以下为中国今年目前为止报告的已确诊禽流感病例分布情况:
总病例 其中死亡数
上海 33 11
江苏 24* 3
浙江 38* 5
安徽 3 1
北京 1 0
河南 3 0
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总计 102* 20
注：*代表有更新。(完)
(发稿 李航; 审校 李然/曾祥进)
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