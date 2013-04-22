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时事要闻 | 2013年 4月 22日 星期一 09:04 BJT

中国H7N9禽流感确诊病例新增六例至102例 死亡20人

路透北京4月22日 - 中国国家卫生和计划生育委员会称，截至周日16时，全国报告新增人感染H7N9禽流感确诊病例六例，禽流感确诊病例总数增至102例。其中浙江省五例，江苏省一例。

刊登在国家卫计委网站的公告称，在全国报告的确诊病例中，死亡20人，12人已治愈出院。其余70人正在各定点医疗单位接受救治。确诊病例依旧主要集中在上海、江苏和浙江三地。

卫计委并表示，目前病例处于散发状态，尚未发现人传人的证据。

以下为中国今年目前为止报告的已确诊禽流感病例分布情况:

总病例 其中死亡数

上海 33 11

江苏 24* 3

浙江 38* 5

安徽 3 1

北京 1 0

河南 3 0

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总计 102* 20

注：*代表有更新。(完)

(发稿 李航; 审校 李然/曾祥进)

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