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时事要闻 | 2013年 4月 24日 星期三 09:04 BJT

中国H7N9禽流感确诊108例 山东省首次发现确诊病例

路透北京4月24日 - 中国国家卫生和计划生育委员会周二稍晚称，截至23日16时，全国报告人感染H7N9禽流感确诊病例108例，山东省首次发现确诊病例。

刊登在国家卫计委网站的公告称，在全国报告的确诊病例中，死亡22人，14人已治愈出院。其余72人正在各定点医疗单位接受救治。目前病例处于散发状态，尚未发现人传人的证据。

另据新华社援引山东省卫生厅报导，山东省确诊的病例为患者张某，男，36岁，家住枣庄市市中区，从事建材批发工作。患者发热、咳嗽6天、憋喘1天后，于4月21日晚到枣庄市立医院就诊，以“重症肺炎”收治入院。

以下为中国今年目前为止报告的已确诊禽流感病例分布情况:

总病例 其中死亡数

上海 33 12*

江苏 24 3

浙江 42* 6*

安徽 4* 1

北京 1 0

河南 3 0

山东 1* 0

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总计 108* 22*

注：*代表有更新。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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