中国H7N9禽流感确诊108例 山东省首次发现确诊病例

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透北京4月24日 - 中国国家卫生和计划生育委员会周二稍晚称，截至23日16时，全国报告人感染H7N9禽流感确诊病例108例，山东省首次发现确诊病例。
刊登在国家卫计委网站的公告称，在全国报告的确诊病例中，死亡22人，14人已治愈出院。其余72人正在各定点医疗单位接受救治。目前病例处于散发状态，尚未发现人传人的证据。
另据新华社援引山东省卫生厅报导，山东省确诊的病例为患者张某，男，36岁，家住枣庄市市中区，从事建材批发工作。患者发热、咳嗽6天、憋喘1天后，于4月21日晚到枣庄市立医院就诊，以“重症肺炎”收治入院。
以下为中国今年目前为止报告的已确诊禽流感病例分布情况:
总病例 其中死亡数
上海 33 12*
江苏 24 3
浙江 42* 6*
安徽 4* 1
北京 1 0
河南 3 0
山东 1* 0
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总计 108* 22*
注：*代表有更新。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。