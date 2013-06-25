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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 25日 星期二 14:37 BJT

科学家称需防H7N9疫情卷土重来

来自中国疾控中心和香港大学的研究人员警告称，虽然近几个月H7N9禽流感疫情减轻，但仍须警惕今年晚些时候气温下降时，疫情可能卷土重来，甚至在全球范围扩散。研究人员表示，如果H7N9与以前的H5N1疫情规律相似的话，那么疫情可能在秋季重现。路透

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