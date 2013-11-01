专家称中国应关闭大城市活禽市场 防止H7N9疫情

路透伦敦10月31日（记者 Kate Kelland） -科学家们称，鉴于10月早些时候中国报告新的人感染H7N9禽流感病例，中国应关闭大城市的活禽市场，以阻止病毒传播。

此前一波疫情爆发时，关闭活禽市场大大减少了感染禽流感的人数。

《柳叶刀》（TheLancet）医学期刊周四刊登了研究报告。来自香港和大陆的研究人员在报告中称，今年4月H7N9首波疫情高峰时关闭活禽市场，可能带来了重大经济损失，但确实大幅减少了人感染禽流感的病例。如果当前疫情像人们担心的那样发展，就应该再次关闭活禽市场。

研究发现，以活禽市场关闭后与关闭前相比，每天新增H7N9禽流感病例的数量下降了超过97%。这应该能让决策者相信，为了人们的健康，因关闭活禽市场而付出经济上的代价是值得的。

“（这）是非常有效的防止人类疾病、保护公众健康的干预。”香港大学的BenjaminCowling表示。他是此项研究的负责人。

他指出，冬季本来就是流感高峰期，想要尽量阻止H7N9病毒的扩散，最好的办法就是一旦在活禽市场发现病毒，就关闭相关市场。

浙江省10月报告两例人感染H7N9禽流感病例，一些流感专家担心这意味着冬季将迎来新一波H7N9疫情。

Cowling说：“这很让人担忧，因为这表明H7N9病毒在继续传播，今年冬季可能再次爆发。”（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。