广东阳江一患者确诊感染H7N9禽流感 目前广东已确诊五例--新华

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京12月18日 -新华社周三援引广东省卫生计生委通报称，广东省阳江市再新增1例人感染H7N9禽流感确诊病例，患者为62岁的男性，家住阳江市江城区，目前病情危重。
截至目前，广东省人感染H7N9禽流感确诊病例5例，其中惠州1例，东莞2例，阳江2例。
根据广东省政府部署，周三（18日）起广东省防控人感染H7N9禽流感疫情工作领导小组派出5个督查组，前往全省21个地市及顺德区开展人感染H7N9禽流感防控工作督查。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京3月30日 - 中国环保部、发展改革委多部委与京津冀等六省市最新发布方案，提出今年将对该地区“2+26”城市空气质量改善情况实施按月排名，按季度考核，今年上述地区还将实现煤炭消费总量负增长。
路透约翰内斯堡3月29日 - 消息人士周三称，南非执政的非洲人国民大会（African National Congress，非国大）领导层对财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的去留出现分歧。