《Hachigian专栏》中美高层换届尘埃落定 双边关系何去何从？

美国和中国一直寻求新的双边关系框架。美国总统奥巴马本周出访东南亚，这提醒我们：随着美国总统大选结束、中国高层换届完成，两国该继续考虑中美关系这个关键问题了。

（Nina Hachigian为路透专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

路透纽约11月19日电---美国和中国一直寻求新的双边关系框架。美国总统奥巴马本周出访东南亚，这提醒我们：随着美国总统大选结束、中国高层换届完成，两国该继续考虑中美关系这个关键问题了。

习近平成为中国新的领导人，他今年春季访美时曾呼吁构建中美新型大国关系。美国国务卿希拉里亦曾表示，美中“正试图作出前所未有的尝试，对老牌大国与正在崛起的大国如何处理关系给出一个新的答案”。

奥巴马的对华政策在保障美国利益方面取得了成功，但两国未能就未来几十年如何和平共处达成共识。

很多美国人认为中国将越来越强大并强势，美国可能需要加以对抗。而与此同时，很多中国人则担忧美国试图通过打压中国来维持自身日益衰落的地位。

随着中国变得强大，中美关系面临的不确定性或许会上升。

2013年1月，奥巴马新的外交政策团队将上任，他们需要与中国领导人合作，为双边关系找到明确的方向。

解决办法不是没有，两国不妨考虑这样的方向：中国与美国以及其他国家，在共同的规则、规范和制度下共处，既促进竞争，又约束对抗。事实上，已经有许多规则可以约束各国行为，比如知识产权保护，而且国际社会还在发展其他规则，譬如如何降低大气中汞浓度。当然也有些规则仍难以把握，譬如管理太空武器。

美国领导人经常指责中国不遵守国际贸易、人权和海洋法规则，并以中国在联合国叙利亚决议案中投反对票为例，批评中国不负责任。

奥巴马政府经常出言维护国际规则和机构的重要性，但未明确指出国际规则体系、中国对待国际规则体系的态度，以及中美关系的未来这三者之间的联系。

美国政府应该明确指出，中美关系的和平发展需仰赖双方在国际规则和机构框架内的共同努力，包括贸易、税收和领土争端等各个方面。

这些国际规则能够为两国间不可避免的对抗划定界限。如果双方都认定规则是公平的，并且双方都遵守，这有利於规范竞争。而争议解决平台，譬如世界贸易组织，则有助於缓解摩擦。当两国知道他们和其他国家一样，背负的担子是公平的，合作就能更加容易。

重新塑造双边关系应符合中国意愿。中国高层讲话中，频频提到遵守国际规则和更好融入国际社会。共产党领导下的中国自20世纪70年代初加入联合国以来，融入国际体系的轨迹引人注目，不过还有待继续完善。

基於规则的框架能给中国带来稳定的、具建设性的中美关系前景，这不取决於中国政权发展。稳定的双边关系对中国实现国内目标非常重要。基於规则的中美关系，还可能缓解中国邻国对中国维护自身利益方式的担忧，包括领土争端。

中国纠结的是谁来制定规则？美国等国家外交官每天琢磨的则是，中国想在国际体系内如何行事，以及如何才能让中国接受这样的国际体系框架。

中国可以在不破坏现有规范的前提下参与制定规则。比如，中国是2008年金融危机後成立的金融稳定委员会成员国，并帮助制定限制银行业冒险行为的规则。

中美关系的现状，印证了构建以规则为基础的关系框架的必要性。目前最容易产生误解、导致摩擦的领域，往往就是缺乏共同规则的领域，譬如网络攻击和南海问题。

而在贸易领域，尽管中美双方龃龉不断，但争议仅局限於对方是否遵守规则，并且冲突通常控制在世界贸易组织框架内，当然大选季特殊情况除外。

我并不是呼吁仅由中美两国来决定重大国际问题。中国不是唯一的关键国，这种框架可以适用於所有国家。并且，国际体系本身就在该框架占显要地位。

这种理念能够实施的前提是，中国必须更好地遵守规则。当然美国也有需要做的，不妨就从批准《海洋法公约》开始吧。很多领域需要新的规则，美国必须争取到中国参与制定规则。要制定并遵守共同的国际标准，而不是利用大国实力削弱规则，就需要顶住各自国内的压力。不过奥巴马刚刚获选连任，中国新的领导层也已到位，两国领导人应该都有制定新方向的空间。

当然这对两国来说都不是件易事，互相猜忌仍将存在，关系将不时趋于紧张，双边关系进展则将相当缓慢。这关乎数十年的外交，不可一蹴而就。

但这种尝试肯定比现状要好。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。