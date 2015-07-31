研究人员称可入侵通用安吉星应用 远程解锁汽车并启动发动机

路透波士顿/底特律7月30日（记者 Jim Finkle/Bernie Woodall） - 一名研究人员建议驾车者不要使用基于通用汽车(GM.N)安吉星（OnStar）车载通讯系统的一款移动应用，称黑客可以利用该产品的一个安全漏洞，远程解锁汽车并启动发动机。

“白帽”黑客Samy Kamkar周四发布了一个视频，称他发现了通过拦截安吉星RemoteLink移动应用和安吉星服务间的通讯，来“定位、解锁和远程启动”汽车的方法。

Kamkar表示，计划下周在拉斯维加斯举行的Def Con黑客大会上提供技术细节，届时会有很多黑客爱好者聚集到那里了解新的网络安全漏洞。

一周前，菲亚特克莱斯勒汽车(FCAU.N)(FCHA.MI)召回了大约140万辆车，因黑客专家展示了自由光（Jeep Cherokee）的一个更严重漏洞。这个漏洞让他们能够远程控制在高速上以每小时70英里行驶的一辆自由光。

通用汽车发言人Terrence Rhadigan通过电子邮件对路透称，公司正在准备更新RemoteLink应用，修复这个漏洞。“还需要几天，”Rhadigan指出。

当被问及在应用程序更新发布前使用该应用是否安全时，Rhadigan 表示：“我们认为在现实世界中不太可能复制这一演示。此外，该行动一次只涉及一个用户，并且只会影响那名用户的账号。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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