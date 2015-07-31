研究人员称可入侵通用安吉星应用 远程解锁汽车并启动发动机

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透波士顿/底特律7月30日（记者 Jim Finkle/Bernie Woodall） - 一名研究人员建议驾车者不要使用基于通用汽车(GM.N)安吉星（OnStar）车载通讯系统的一款移动应用，称黑客可以利用该产品的一个安全漏洞，远程解锁汽车并启动发动机。
“白帽”黑客Samy Kamkar周四发布了一个视频，称他发现了通过拦截安吉星RemoteLink移动应用和安吉星服务间的通讯，来“定位、解锁和远程启动”汽车的方法。
Kamkar表示，计划下周在拉斯维加斯举行的Def Con黑客大会上提供技术细节，届时会有很多黑客爱好者聚集到那里了解新的网络安全漏洞。
一周前，菲亚特克莱斯勒汽车(FCAU.N)(FCHA.MI)召回了大约140万辆车，因黑客专家展示了自由光（Jeep Cherokee）的一个更严重漏洞。这个漏洞让他们能够远程控制在高速上以每小时70英里行驶的一辆自由光。
通用汽车发言人Terrence Rhadigan通过电子邮件对路透称，公司正在准备更新RemoteLink应用，修复这个漏洞。“还需要几天，”Rhadigan指出。
当被问及在应用程序更新发布前使用该应用是否安全时，Rhadigan 表示：“我们认为在现实世界中不太可能复制这一演示。此外，该行动一次只涉及一个用户，并且只会影响那名用户的账号。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。