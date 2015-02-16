黑客团伙从金融机构盗取资金高达10亿美元--卡巴斯基

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透2月14日 - 俄罗斯杀毒软件公司卡巴斯基周六称，跨国黑客团伙在两年左右的时间内从多达100家金融机构盗取了高达10亿美元的资金。
卡巴斯基称，正在与国际刑警组织、欧洲刑警组织以及其他国家的当局合作，试图揭露更多盗窃细节。卡巴斯基称之为前所未有的盗窃。
卡巴斯基将该团伙称为Carbanak。Carbanak直接从银行盗取资金，而不是假装客户从企业或个人的账户中取钱。卡巴斯基称该团伙的成员来自俄罗斯和乌克兰等欧洲国家以及中国。
Carbanak精心设计邮件，引诱提前选择好的金融机构雇员打开含有恶意软件的文件。这样他们就能进入金融机构的内部网络，追踪管理者的电脑，获取视频监控。
卡巴斯基称，犯罪人员通过这样的方式了解银行职员如何工作，并在转账时可能模仿他们的行为。
有些情况下，Carbanak在进行虚假转账前会先虚增转出账户内的余额，然后将增加部分转出。因为实际金额仍在，账户持有人不会生疑。
卡巴斯基称，Carbanak还遥控ATM机，让它们在提前设定的时间吐出现钞，一名团伙成员会等着收钱。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。