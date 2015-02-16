黑客团伙从金融机构盗取资金高达10亿美元--卡巴斯基

路透2月14日 - 俄罗斯杀毒软件公司卡巴斯基周六称，跨国黑客团伙在两年左右的时间内从多达100家金融机构盗取了高达10亿美元的资金。

卡巴斯基称，正在与国际刑警组织、欧洲刑警组织以及其他国家的当局合作，试图揭露更多盗窃细节。卡巴斯基称之为前所未有的盗窃。

卡巴斯基将该团伙称为Carbanak。Carbanak直接从银行盗取资金，而不是假装客户从企业或个人的账户中取钱。卡巴斯基称该团伙的成员来自俄罗斯和乌克兰等欧洲国家以及中国。

Carbanak精心设计邮件，引诱提前选择好的金融机构雇员打开含有恶意软件的文件。这样他们就能进入金融机构的内部网络，追踪管理者的电脑，获取视频监控。

卡巴斯基称，犯罪人员通过这样的方式了解银行职员如何工作，并在转账时可能模仿他们的行为。

有些情况下，Carbanak在进行虚假转账前会先虚增转出账户内的余额，然后将增加部分转出。因为实际金额仍在，账户持有人不会生疑。

卡巴斯基称，Carbanak还遥控ATM机，让它们在提前设定的时间吐出现钞，一名团伙成员会等着收钱。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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