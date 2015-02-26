联想网站被黑 黑客组织Lizard Squad宣称负责

路透2月25日（记者 Devika Krishna Kumar/Gerry Shih） - 联想集团(0992.HK)周三称公司网站被黑；几天前美国政府建议联想客户卸载笔记本电脑上预装的“Superfish”软件，该软件像病毒，让设备更容易遭受攻击。

黑客组织Lizard Squad在其Twitter页面上声称对此次黑客攻击负责。

Lizard Squad上个月曾黑掉索尼(6758.T) PlayStation Network和微软(MSFT.O) Xbox Live网络。该组织成员身份不明。

“联想网站的域名服务器被黑。目前无法进一步分享更多信息。我们将尽快更新。”联想在给路透的声明中称。

旧金山安全软件公司CloudFlare称，黑客将域名记录导向了CloudFlare，从而将域名指向其他网站。

“CloudFlare的工作人员发现后立即冻结了该账户，并与联想合作恢复了服务，而联想努力恢复其域名，”CloudFlare首席安全研究员Marc Rogers在写给路透的邮件中称。

The Verge率先报导联想网站被黑，称从周三2100 GMT开始，访问联想网站的用户看到的是年轻人对着网络摄像机的幻灯片，背景音乐为《Breaking Free》。

“我们自由飞翔！天堂里没有我们触摸不到的星星。”Lizard Squad在其Twitter页面上称。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。