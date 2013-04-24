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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 24日 星期三 11:49 BJT

黑客侵入美联社Twitter账户 发出白宫爆炸假信息

黑客周二侵入美联社Twitter账户，并利用该账户发出一条有关白宫发生爆炸事件的虚假消息，造成金融市场短暂混乱。遭入侵的美联社官方账户称，白宫发生两处爆炸，总统奥巴马受伤。美联社发言人Paul Colford迅速证实消息纯属“伪造”。路透
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