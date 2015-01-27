黑客组织Lizard Squad宣称对Facebook等网站中断负责

路透法兰克福1月27日 - 全球最大社交网站Facebook、Instagram和其他广受欢迎的网站周二出现暂时无法打开的情况，一个最近制造了其它袭击事件的黑客组织宣称是它导致了这些网站的中断。

Twitter上一个自称代表黑客组织Lizard Squad的账户贴出的信息表明，几个主要网站被攻击并出现瘫痪的幕后主使是该组织。

据美洲、亚洲和欧洲的用户和网络监测网站反映，Facebook及其图片分享网站Instagram，还有其他一些受欢迎的社交网站从大约0600GMT时起便无法打开，这种情况持续了一个多小时。(完)

(编译 白云; 审校 高琦)

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