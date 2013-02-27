博客：黑客攻击可能令美国防不胜防

记者 Joseph Menn

华盛顿警告可能遭遇“网络珍珠港”事件，预计强敌将发起意外打击，全美的发电站将毁于一旦，金融体系陷入瘫痪，美国政府也会运转失灵。

然而，身处网络安全一线的人士称，这不只是保护美国政府和公司网络免遭一次突然袭击。他们的报告还提到抵御很多入侵活动，后者可能同时来自多个国家、资金充裕的电子游击队以及手段娴熟的罪犯。

安全官员及其顾问称，其已被淹没在大量攻击事件中。攻击活动不仅来自中国，还有俄罗斯、东欧、中东和西方国家。实施攻击的入侵者涉及军事单位、有组织犯罪团伙以及青少年活动人士，可谓形形色色。

“他们的开支超过我们，他们的人员数量也超过我们，”电脑公司戴尔DELL.O的首席安全官John McClurg说道。“在我成年之后，还没有遇到比这更有挑战性的时刻。”

最让人担心的是，某日当黑客窃取或破坏了关键信息，捣毁基础设施或破坏消费者对其信息安全的信心，重要大企业或政府机构将面临严重的、成本巨大的运营中断。

安全公司Mandiant近期发表了一篇74页的报告，指控中国军队某部门窃取了逾100家公司的数据。尽管中方随即否认了这项指控，Mandiant和其他安全专家表示，这家黑客组织仅是来自中国的逾20个黑客团体之一。

执法部门官员称，越来越多国家资助网络武器和电子间谍计划。美国参与研发Stuxnet等电子蠕虫被视为最成功的案例。Stuxnet令伊朗的铀浓缩计划受到影响。

伊朗也被指责在过去六个月里针对美国主要银行进行了一连串不同寻常的拒绝服务有效攻击，阻扰这些银行在线银行业务网站运行。熟悉眼下调查过程的两人告诉路透记者，伊朗还被认为闯入至少一家美国石油公司的网络。

行业资深人士称，黑客队伍扩大，他们能够得到的软件工具和经济资助的增加，这使得连接到互联网的电脑网络无法做到完全免疫。

就在美国总统奥巴马谴责敌人“寻求获得破坏我们的电网、金融机构和我们的空中管制系统的能力”的当月，一些重要的美国公司表示遭遇网络攻击。

美国三家主要报业公司、苹果(AAPL.O)、Facebook(FB.O)、Twitter和微软(MSFT.O)2月都承认曾被黑客攻击。两位熟悉内情的人士告诉路透记者，植入这些科技公司员工电脑的恶意软件在数百家其他公司被发现，后者均选择了保持沉默。

“现在我们面临的最大问题是要使民间部门感到安心，能够报告其网络遭受的异常状况、恶意软件和（攻击）事件，”美国联邦调查局（FBI）网络犯罪案件主管Richard McFeely称。“让大量重要企业全力配合（调查）一直都是非常困难的工作。”

McFeely表示，FBI计划建立一个恶意软件存放空间，鼓励属于相同行业的公司之间进行信息共享。奥巴马最近也颁发了一项有关网络安全的行政命令，鼓励在这方面加强合作。（完）