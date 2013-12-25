独家：黑客还盗取了Target顾客的银行卡加密PIN码--消息

路透波士顿/纽约12月24日 - 熟悉情况的支付业务高管表示，入侵Target Corp(TGT.N)并窃取多达4,000万张信用卡和借记卡信息的黑客，还盗取了这些银行卡的加密个人识别码(PIN)。

这位高管表示，美国一大型银行担心，黑客或许能破解这一加密代码并盗用客户信息从银行账户取款。该高管要求匿名，因该起黑客入侵事件还处于调查阶段。

美国第三大零售商Target的发言人MollySnyder表示，“没有非加密的PIN数据访问”，而且没有证据显示PIN数据被“盗用”。她承认有些“加密数据”被盗，但拒绝说明其中是否包括加密PIN。

美国第三大零售商Target上周表示，假期购物季的前三周在Target商店刷过的银行卡中，最多4,000万张卡片的数据被黑客窃取，创美国零售商遭黑客攻击的第二大纪录。

Target未说明其系统如何被黑客侵入。美国秘勤局(US SecretService)和司法部正对此事展开调查。这两个部门的官员均拒绝就调查发表置评。

此次黑客攻击最终可能导致数亿美元损失，但目前尚不清楚这些损失由谁承担。

银行客户一般不用对信用卡和借记卡的盗用活动负责，但对于11月27日-12月15日曾使用过其银行卡的客户，摩根大通(JPM.N)和Santander Bank(SAN.MC)表示已经下调了客户每日可在自动取款机取款和刷卡金额的上限。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)

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