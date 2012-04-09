中国电子进出口总公司否认黑客攻击

路透4月7日电(记者 Joe Menn)---中国电子进出口总公司(CEIEC)周六否认遭黑客攻击。一名电脑黑客日前在公开发表声明和接受路透采访时表示，他成功入侵中国电子进出口总公司网络，并将获取的文件发布在网上。

该公司在其英文网站发布声明称，相关报导“毫无根据，主观臆造、恶意中伤。”

这位自称Hardcore Charlie的黑客在Twitter及其他文件分享网站上称，他成功进入中国电子进出口总公司网络并从该公司和其他公司获取了众多文件。

CEIEC未就路透的置评要求作出回应。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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