中国电子进出口总公司否认黑客攻击

勒庞拒绝警方传唤 不就相关指控接受讯问--勒庞律师
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透4月7日电(记者 Joe Menn)---中国电子进出口总公司(CEIEC)周六否认遭黑客攻击。一名电脑黑客日前在公开发表声明和接受路透采访时表示，他成功入侵中国电子进出口总公司网络，并将获取的文件发布在网上。
该公司在其英文网站发布声明称，相关报导“毫无根据，主观臆造、恶意中伤。”
这位自称Hardcore Charlie的黑客在Twitter及其他文件分享网站上称，他成功进入中国电子进出口总公司网络并从该公司和其他公司获取了众多文件。
CEIEC未就路透的置评要求作出回应。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。