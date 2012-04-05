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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 5日 星期四 15:21 BJT

黑客称已窃取中国国防承包商大量内部资料

一名黑客称，他成功侵入中国一家国防承包公司，并将获取的数以千份内部资料发布在网上。该黑客网名为Hardcore Charlie，他对路透表示，他成功侵入位於北京的中国电子进出口总公司。他还称自己是黑客组织LulzSec首脑Hector Xavier Monsegur的朋友。路透

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