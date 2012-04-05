黑客称已窃取中国国防承包商大量内部资料

路透4月4日电（记者 Joseph Menn）---一名黑客称，他成功侵入中国一家国防承包公司，并将获取的数以千份内部资料发布在网上。

该黑客网名为Hardcore Charlie，他对路透表示，他成功侵入位於北京的中国电子进出口总公司。他还称自己是黑客组织LulzSec首脑Hector Xavier Monsegur的朋友。

他将窃取的大量资料放到了几个文件共享网站上，据称这些文件包括美国军事运输信息以及该公司商业事务的内部报告等。不过这些文件的真实性无法确定。

中国电子进出口总公司未回应评论请求。美国情报部门以及美国国防部官员目前也未置评。

中国电子进出口总公司网站称，该公司具有国家防御系统的设计、集成和建设等能力。

网络间谍活动，不管是经济的还是政治的，日益成为世界各国企业和政府担忧的问题。中国常被指责纵容或默许针对西方的黑客攻击，不过中国机构被公开确认为黑客攻击对象的情形还很少见。

Hardcore Charlie在与路透的电子邮件和Twitter对话中称，他与其他一些人一起，破解了某些电子邮件密码，从而使他能侵入中国电子进出口总公司的网络。

这名黑客特别说明，与他一起合作的一人的Twitter昵称为YamaTough，後者也曾与Monsegur合作过。Monsegur是近期公布了赛门铁克公司(SYMC.O)旧版安全产品源代码的黑客。

Hardcore Charlie称自己为40岁的西班牙族裔男子，他所居住的国家距美国很近。他还称自己没有较强的政治倾向，但注意到中国电子进出口总公司获取了美国在阿富汗战争的相关资料。

他说他还将“探索”其他中国公司的计算机网络。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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