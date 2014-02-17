黑客利用微软IE漏洞进行攻击

路透旧金山2月14日（记者 Joseph Menn） - 研究人员周五称，微软(MSFT.O) IE10浏览器的一处漏洞被黑客用于攻击一个面向美军老兵的网站，此前黑客似乎也利用该漏洞攻击了法国航空航天工业的雇员。

该漏洞于周四被爆出，此前几天被黑客利用攻击了美国非盈利组织Veterans of ForeignWars的网站。该组织周五称，一个联邦执法机构正在进行调查，其网站上的恶意代码已经被移除。

安全公司WebsenseWBSN.O称，发现类似的攻击代码1月20日被放在了一个与法国航空航天协会网址极为相似的网页上。

Websense安全研究总监AlexanderWatson指出，这意味着利用该漏洞的黑客攻击至少已经持续三周时间，此前可能已经成功入侵高价值目标并且没有被发现。

Veterans of ForeignWars网站被攻击的情况由FireEye(FEYE.O)发现，该公司称攻击似乎与此前针对日本金融行业和安全公司Bit9等的攻击有关。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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