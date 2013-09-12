黑客盗取沃达丰德国公司200万客户数据

9月12日在德国多特蒙德拍到的一张沃达丰德国公司的手机SIM卡。 REUTERS/Ina Fassbender

路透法兰克福9月12日 - 沃达丰(Vodafone)(VOD.L)周四表示，一名黑客入侵了该公司位于德国的一间服务器，并盗取约200万客户的个人数据。

沃达丰称，这名黑客获得了客户姓名、地址和银行账户，并表示该黑客未获取任何密码、安全数字或连接数据。

“黑客几乎没有可能直接访问被盗取信息客户的银行账户。”沃达丰在一份声明中表示。

该公司称，正与警方一起展开调查，并已经关闭了黑客侵入服务器的端口。(完)

(编译 洪曦; 审校 王洋)

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