黑客盗取沃达丰德国公司200万客户数据

苹果推出新版iPad 起价329美元创新低
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
路透法兰克福9月12日 - 沃达丰(Vodafone)(VOD.L)周四表示，一名黑客入侵了该公司位于德国的一间服务器，并盗取约200万客户的个人数据。
沃达丰称，这名黑客获得了客户姓名、地址和银行账户，并表示该黑客未获取任何密码、安全数字或连接数据。
“黑客几乎没有可能直接访问被盗取信息客户的银行账户。”沃达丰在一份声明中表示。
该公司称，正与警方一起展开调查，并已经关闭了黑客侵入服务器的端口。(完)
(编译 洪曦; 审校 王洋)
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