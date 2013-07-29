汽车未必安全，“白帽黑客”将公布如何入侵

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿7月28日 - 黑客(骇客)攻击汽车其实并非新事物，但其中的奥秘一直不为外界所知。而这种情况即将改变，这要归功于两位知名黑客。
黑客米勒(Charlie Miller)和瓦拉赛克(Chris Valasek)厌倦了寻找微软和苹果软件的漏洞，在获得美国政府许可的情况下，他们对攻击汽车进行了数月的研究。他们表示将发布长达100页的白皮书，其中详细阐述攻击丰田普锐斯(Prius)和福特翼虎(Escape)关键系统的方法。
这两人属于“白帽黑客”，即赶在犯罪分子前面发现软件漏洞，以免漏洞被犯罪分子利用的黑客。他们还将在本周拉斯维加斯国际黑客大会公布他们开发用来攻击汽车的软件。
他们称，已找到办法迫使普锐斯在时速80英里(128公里)时猛刹车、使得汽车猛打方向盘、让引擎加速。他们自称还能使得翼虎在超低速行驶时刹车失效，这样不管司机如何猛踩刹车，车辆都还会继续前进。
瓦拉赛克说：“你想像一下，假如你就在人群附近，那将会发生什么样的情况？”他是咨询公司IOActive的安全情报负责人，因发现微软Windows系统的漏洞而广为人知。
但实际情况并不像乍听起来那么吓人。
他们对汽车发动攻击时，要坐在车里，用笔记本电脑直接连上车辆的电脑网络。因此他们要提供的并非能用于远程入侵汽车网络的信息，而现实生活中要入侵汽车网络往往通过远程。
二人表示，希望他们发布的数据能激励其他“白帽黑客”去发现更多的汽车安全漏洞，这样就能够加以修复。
丰田 发言人汉森(John Hanson)称丰田正对此加以评估。他称，丰田在电子安全方面投入了大量资金，但还是存在一些漏洞。
福特 发言人戴奇(Craig Daitch)称，福特认真看待其车辆的电子安全。但他指出，由于米勒和瓦拉赛克的攻击方法必须要坐在目标车辆里才能实现，因此实际风险是相对较低的。
米勒和瓦拉赛克称，他们没有研究远程攻击方式，因为已经有其他人做过这样的研究。
2011年时有学术界人士谈到有办法利用蓝牙系统和无线网络入侵汽车，但与米勒和瓦拉赛克不同的是，那些学术界人士对细节秘而不宣，甚至拒绝透露他们入侵了什么型号的车辆。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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