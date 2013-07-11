黑客们要求联邦政府不要参加其年度会议

路透波士顿7月11日（记者 Jim Finkle） - Def Con年度黑客会议要求联邦政府不要参与，这是该会议21年来首次提这一要求，称斯诺登披露的信息令一些黑客对联邦政府的人在场感到不舒服。

“如果联邦政府不参加今年的Def Con会议，对大家都好。”Def Con创始人Jeff Moss周三夜间在会议网站上发布声明称。

8月2日开始在拉斯维加斯举行的会议料有超过1.5万名黑客、研究人员、公司安全专家、隐私提倡者和艺术家等人参加。

Moss是美国国土安全部网络安全顾问，他对路透表示作出这样的决定不容易，但是他认为Def Con需要时间去接受近期披露的有关美国监控作法。

“大家在消化联邦政府过去10年时间理解和达成妥协的事情。(给我们)一些时间和一定距离是有益的，特别是当情绪比较激动的时候。”Moss说道。

他表示，此举不是为了制造紧张，而是化解紧张。“我们不会去抓内鬼或检查身份，并把人踢出去。”

过去举行的这一黑客大会吸引了中情局(CIA)、国家安全局(NSA)、联邦调查局(FBI)、总统特勤局和军方各部门官员的参与。

去年，美国国家安全局局长Keith Alexander上将在会议上发表过主题演讲。Def Con会议是全球最大的年度黑客会议。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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