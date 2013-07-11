黑客们要求联邦政府不要参加其年度会议

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿7月11日 - Def Con年度黑客会议要求联邦政府不要参与，这是该会议21年来首次提这一要求，称斯诺登披露的信息令一些黑客对联邦政府的人在场感到不舒服。
“如果联邦政府不参加今年的Def Con会议，对大家都好。”Def Con创始人Jeff Moss周三夜间在会议网站上发布声明称。
8月2日开始在拉斯维加斯举行的会议料有超过1.5万名黑客、研究人员、公司安全专家、隐私提倡者和艺术家等人参加。
Moss是美国国土安全部网络安全顾问，他对路透表示作出这样的决定不容易，但是他认为Def Con需要时间去接受近期披露的有关美国监控作法。
“大家在消化联邦政府过去10年时间理解和达成妥协的事情。(给我们)一些时间和一定距离是有益的，特别是当情绪比较激动的时候。”Moss说道。
他表示，此举不是为了制造紧张，而是化解紧张。“我们不会去抓内鬼或检查身份，并把人踢出去。”
过去举行的这一黑客大会吸引了中情局(CIA)、国家安全局(NSA)、联邦调查局(FBI)、总统特勤局和军方各部门官员的参与。
去年，美国国家安全局局长Keith Alexander上将在会议上发表过主题演讲。Def Con会议是全球最大的年度黑客会议。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。