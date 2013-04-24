黑客侵入美联社Twitter账户 发出白宫爆炸假信息

路透华盛顿4月23日 - 黑客周二侵入美国联合通讯社(美联社)的Twitter账户，并利用该账户发出一条有关白宫发生爆炸的虚假消息，造成金融市场短暂混乱。

在这起最新的涉及社交媒体平台Twitter的黑客事件中，一个官方美联社账户@AP报导称，白宫发生两处爆炸，总统奥巴马受伤。

美联社发言人Paul Colford迅速证实这条微博消息纯属“伪造”；白宫发言人卡尼也对记者称，奥巴马很好。

但在这条虚假消息发出后三分钟内，几乎所有美国市场都因此而大跌，一名交易商称状况“完全乱套了”。

美国联邦调查局(FBI)和美国证券交易委员会(SEC)均表示，正调查这一事件。FBI发言人Jenny Shearer没有给出更多细节，仅证实已展开调查。

SEC官员Daniel Gallagher接受路透访问时表示，该机构正在调查Twitter假消息对市场的影响。

“我现在没办法确切告诉你目前的实际情况或者我们在调查什么，但可以肯定的是，我们希望了解市场那样大幅波动的原因，不管波动是多么短暂，”Gallagher说。

路透数据显示，在市场反弹前，那条Twitter在几分钟内导致标准普尔500指数市值蒸发1,365亿美元。一些交易商表示是自动电子交易推动了股市的急跌和反弹。

一个自称叙利亚电子军(Syrian Electronic Army)的组织宣称对美联社Twitter假消息负责。该组织是叙利亚总统阿萨德的支持者。

该组织过去还曾入侵过美国国家公共广播电台(National Public Radio)、英国BBC、CBS的“60分钟”节目和路透新闻的Twitter账户。

Twitter发言人拒绝对周二的黑客事件置评，他表示公司“出于隐私和安全原因，不对具体账户”置评。(完)

(编译 程琳/白云; 审校 徐文焰)

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