美研究人员展示可入侵计算机并以声波发送数据的工具

路透拉斯维加斯8月5日 （记者 Joseph Menn） - 一个安全研究人员团队展示了可入侵计算机、打印机和其他众多设备内部标准设备，然后通过声波从设备发送信息的能力。

这种攻击程序先控制通用输入/输出电路上的元器件，然后使它们按照研究人员选择的频率震动，频率可以是听得见的也可以是听不见的。震动可以通过调幅广播天线在短距离外接收。

数十年来，间谍机构和研究人员已经找到诸多从键盘和类似设备上获取信息的神秘方法，并成功地截取了能够允许接收者再现内容的光、热和其他发射物。

这款新的发射天线被红气球安全（Red Balloon Security）首席研究人员Ang Cui称为“Funtenna”，它增加了另一个同样可能难以被侦测到的潜在（攻击）渠道，因没有流量日志能够捕获到离开物理设备本体的数据。

周三在年度安全会议“黑帽子大会”（Black Hat）发表演讲前，Cui向一些记者展示了该系统。他表示，将在演讲后发布“概念验证”代码，可允许其他研究人员或者潜在恶意黑客继续在他的研究基础上进一步开拓。

Cui表示，黑客们可能需要在目标建筑附近安装一条天线以接收声波，并且他们需要找到办法进入目标机器并将目标数据转成可传输格式。

这种工具在过去两年的发展表明，越来越多的设备可被以不可预测的方式操纵，且随着设备越来越精密，攻击者相比防御者的优势在扩大。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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