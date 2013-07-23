网络攻击给全球造成万亿美元损失言过其实--报告

路透旧金山7月22日(记者 Joseph Menn) - 最新研究显示，美国总统奥巴马和其他高官曾引述的网络攻击对全球经济造成约1万亿美元损失的说法言过其实。

由华盛顿智库国际战略研究中心(CSIS)周一发布、英特尔安全软件部门McAfee签署的一份初步报告承认，McAfee此前给出的数据可能是实际数字的三倍。

2009年召开的一场新闻发布会首次公布了原来的估值。白宫、情报官员和国会议员敦促就此立法，以提升对网络间谍活动的防御能力，他们以该数据为由采取行动。

当被问及McAfee是否会从网站上去除这一预估数字时，McAfee政府关系副总裁Tom Gann表示，这是一个很好的问题，但他不知道答案。

“这个研究更新，且基于额外的严谨工作。一旦公之于众，这显然是我们未来关注的焦点。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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