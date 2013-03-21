黑客攻击凸显朝鲜“网络勇士”对韩国的威胁

路透首尔3月21日(记者 Ju-min Park) - 多数评论人士认为，造成韩国三家电视台和两家银行网络服务器瘫痪的黑客攻击，是朝鲜在半岛军事紧张气氛下摩拳擦掌的表现。

韩国官员称，周三这起攻击的源头可以追溯到中国的一台服务器。朝鲜黑客过去曾利用中国发起网络攻击。这凸显了韩国在非常规战争面前的脆弱性。

韩国一名政府官员直接指责朝鲜，但警方和该国计算机犯罪调查机构表示，完全确认责任方需要数月时间。

2008年叛逃至韩国的朝鲜士兵Jang Se-yul曾在平壤一所培训黑客的军校接受教育。据他估计，朝鲜的网络部队规模大约为3,000人，其中包括600名专业黑客。

现在，Jang Se-yul的母校美林大学(Mirim University)更名为自动化大学(University of Automation)。该校设立于1980年代末，目的是帮助朝鲜实现军队自动化，并提供培养专业黑客的课程。

Jang对路透表示，朝鲜的专业“网络勇士”享受着豪华公寓等福利，他们服役于朝鲜所称的与韩国战争的新前线。

“我认为，他们不会在造成临时故障后就此止步。朝鲜可轻易在网络战中打倒他国。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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