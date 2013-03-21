黑客攻击凸显朝鲜“网络勇士”对韩国的威胁

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透首尔3月21日(记者 Ju-min Park) - 多数评论人士认为，造成韩国三家电视台和两家银行网络服务器瘫痪的黑客攻击，是朝鲜在半岛军事紧张气氛下摩拳擦掌的表现。
韩国官员称，周三这起攻击的源头可以追溯到中国的一台服务器。朝鲜黑客过去曾利用中国发起网络攻击。这凸显了韩国在非常规战争面前的脆弱性。
韩国一名政府官员直接指责朝鲜，但警方和该国计算机犯罪调查机构表示，完全确认责任方需要数月时间。
2008年叛逃至韩国的朝鲜士兵Jang Se-yul曾在平壤一所培训黑客的军校接受教育。据他估计，朝鲜的网络部队规模大约为3,000人，其中包括600名专业黑客。
现在，Jang Se-yul的母校美林大学(Mirim University)更名为自动化大学(University of Automation)。该校设立于1980年代末，目的是帮助朝鲜实现军队自动化，并提供培养专业黑客的课程。
Jang对路透表示，朝鲜的专业“网络勇士”享受着豪华公寓等福利，他们服役于朝鲜所称的与韩国战争的新前线。
“我认为，他们不会在造成临时故障后就此止步。朝鲜可轻易在网络战中打倒他国。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)