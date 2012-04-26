默多克接受质询 否认操纵英国政坛

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透伦敦4月25日电（记者 Kate Holton/Georgina Prodhan）---鲁伯特·默多克（Rupert Murdoch）周三反驳对其指控，称未利用其媒体帝国操纵英国首相换届。这场质询震荡英国政界，让许多当权者不安。
这位全球最具影响力的媒体大亨接受法官质询，是新闻集团(NWSA.O)丑闻的关键时刻。有指控称英国高官、警方和新闻集团相互勾结，这再度引发公众长期以来对英国巨富、媒体和权力阶层之间关系密切的担忧。
默多克去年接受英国议会质询时，回应非常迟缓。而这次不同，81岁的默多克全程保持冷静、思路清晰，称他希望利用这次听证会来澄清一些事。
他表示：“我从未向哪位首相索取过任何东西。”
默多克还被问及他与政界及英国富人的关系。默多克经常讽刺英国权贵势利眼、效率低。
去年默多克旗下的《世界新闻报》爆出电话窃听丑闻，事态失控，英国首相卡梅伦7月时不情愿地下达质询令，被迫站在了默多克媒体帝国的对立面，而该集团一年前曾助卡梅伦上台。
默多克旗下的《太阳报》和《泰晤士报》近期颇受争议，这也拖累卡梅伦面临执政後最糟糕的时期，外界要求其开除一名被控与新闻集团勾结的部长级官员。而卡梅伦周三在议会称，各党派政界人士都与默多克交往过密。
卡梅伦对反对党议员称：“我认为下议院各方都需扪心自问。我们都跟鲁伯特·默多克关系太近了。”
预计未来数月，卡梅伦及至少两名英国前首相将接受质询。（完）编译：黎黎 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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