朝鲜是否与索尼遭黑客攻击有关？ 朝鲜回复“等着瞧”

朝鲜周一被问及是否卷入了对索尼影业的网络攻击时，给出的回复是“等着瞧吧”。索尼影业一个月后将推出一部有关暗杀金正恩的电影。当被问及索尼影业遭到的网络攻击时，朝鲜驻联合国使团发言人说：“敌对势力把什么事都跟朝鲜扯到一起。我的建议是：等着瞧吧。”路透