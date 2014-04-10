美国防长表扬蒙古军队 获赠一匹马

路透乌兰巴托4月10日（记者 Phil Stewart） -美国国防部长哈格尔周四出访蒙古，对蒙古军队提出表扬，并获得一匹马作为礼物。

哈格尔在访问时表示，蒙古在国际维和行动中发挥越来越大的作用，包括派遣350名官兵前往阿富汗。

“蒙古是全球发展最快的经济体之一，在地区和全球安全中发挥日益重要的作用。”

哈格尔在蒙古首都乌兰巴托受到了当地传统礼仪的接待。他的车队开进蒙古国防部时，身着庆典服饰的卫兵立正欢迎。

蒙古骑兵部队赠送给哈格尔一匹马，这成为哈格尔四小时蒙古之旅的亮点。蒙古将代为饲养这匹马，并承诺每年给哈格尔发马的照片。

“我不在的时候你要听话，”哈格尔在仪式结束时对马说道。他给这匹马起的名字为Shamrock，和他高中时的吉祥物名字一样。

哈格尔还会见了参加维和行动的蒙古官兵，包括一名在伊拉克头盔中弹但幸存下来的上士。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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