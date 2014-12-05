哈格尔称辞职并非因与奥巴马存在重大分歧

美国国防部长哈格尔周四称，他上周辞职并非由于与总统奥巴马存在“重大分歧”。他表示，与奥巴马数次交谈后，他觉得目前是五角大楼换帅的最佳时机，于是决定辞职。哈格尔称，他与奥巴马常常在一些小问题上存在差异，譬如风格、速度、方式等，但他视奥巴马为朋友，两人在重大方面没有任何重大分歧。路透